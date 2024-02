NBA : Wembanyama attend le verdict pour le All-Star Game

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama, déjà invité au All-Star Week-end comme l’une des « Rising Stars », admet qu’il attend la liste des remplaçants pour le All-Star Game, pour laquelle il apparaît comme un candidat crédible. Il aurait cependant préféré emmener un de ses coéquipiers des San Antonio Spurs avec lui à Indianapolis.

Le All-Star Week-end, Victor Wembanyama y participera. Le joueur des San Antonio Spurs a été sélectionné parmi les Rising Stars et envisagerait également de participer au Skills Challenge. Il saura bientôt s’il pourra participer à l’événement principal, une fois que la liste des remplaçants sera annoncée.

Victor Wembanyama : « C’est un rêve pour tout le monde »

« Si j’attends de voir les sélections pour le All-Star Game demain ? Absolument » , a admis Victor Wembanyama, mercredi, après la défaite des Spurs contre le Magic d’Orlando (98-108). « C’est un rêve pour tout le monde de faire partie du All-Star Week-end. »

Encore une chance de jouer le match principal

Huitième des votes pour la sélection des titulaires, Victor Wembanyama a encore une chance de se qualifier parmi les remplaçants. Il fait partie des candidats crédibles pour les listes qui seront dévoilées par la NBA dans la nuit du 1er au 2 février, à 2 h du matin en France.



Il est possible que la star des Spurs ne soit pas invitée au match d’exhibition. Certaines stars, comme Anthony Davis (Los Angeles Lakers), Kawhi Leonard et Paul George (Los Angeles Clippers), ou le Français Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves), pourraient lui être préférées. Mais il pourrait tout de même être retenu et, s’il n’est pas sélectionné, serait certainement l’un des favoris pour remplacer un joueur en cas de blessure.

Jeremy Sochan snobé ?