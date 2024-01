NBA : Coup double historique pour la France au All-Star Week-end

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) et Bilal Coulibaly (Washington Wizards) ont été officiellement sélectionnés parmi les « Rising Stars » et se rendront à Indianapolis en février pour le All-Star Week-end 2024. C’est la première fois que deux Français sont invités la même année depuis la création de l’événement en 1994.

Comme prévu, Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly ont reçu leur invitation pour le All-Star Week-end, qui aura lieu du 16 au 18 février à Indianapolis. Les deux rookies ont été sélectionnés parmi les « Rising Stars », une première historique pour la France.

Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly au All-Star Week-end

Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly figurent parmi les meilleurs rookies de la saison. Sélectionnés respectivement en première et septième place de la draft NBA 2023, les deux joueurs dépassent les attentes aux San Antonio Spurs et aux Washington Wizards. Ils ont donc naturellement reçu leur invitation pour figurer parmi les « Rising Stars ». Lors de l’événement, la veille du All-Star Game, des rookies, des sophomores et des joueurs de la G League participent à un tournoi à élimination directe sous la direction de coaches honoraires.



Une première pour la France

Depuis la création du « Rookie Challenge », ancêtre du Rising Stars Challenge, en 1994, jamais deux Français n’avaient été invités la même année. C’est donc une première historique pour la France, et une victoire pour la nouvelle génération de joueurs français, de plus en plus nombreux à rejoindre la NBA et à y s’imposer dès leur arrivée.

Un accomplissement individuel rare

Beaucoup de joueurs français sont passés sous les radars et ont mis plus de temps à s’imposer dans la ligue. Aucun rookie n’avait jamais eu l’exposition de Wembanyama. Alors, ces invitations sont, de manière générale, rares pour les Français.



Avant Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly, seuls cinq autres joueurs avaient déjà reçu une invitation : Tony Parker (2002 et 2003), Rudy Gobert (2015), Frank Ntilikina (2018), Théo Maledon (2021) et Sidy Cissoko (2023).