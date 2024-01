NBA : Steph Curry vs. Sabrina Ionescu, quelles sont les règles de leur duel ?

Florian Barré

Stephen Curry, leader de tous les temps à 3 points en NBA (3577), et Sabrina Ionescu, détentrice du record de 3 points sur une seule saison de la WNBA, participeront à une compétition à 3 points lors du All-Star Weekend à Indianapolis le 17 février. C'est la première fois qu'un joueur de la NBA et de la WNBA s'affronteront dans ce genre de compétition. Mais quelles sont exactement les règles ?

Connus pour terroriser leurs adversaires respectifs de la NBA et de la WNBA derrière l'arc, Stephen Curry et Sabrina Ionescu pourront désormais montrer leur talent lors du premier face-à-face NBA vs. WNBA à 3 points. L'événement, qui se déroulera lors du All-Star Weekend de la NBA du 16 au 18 février à Indianapolis, mettra cinq racks par tireur sur le parquet. Chacun d’entre eux sera placé derrière l'arc et contiendra cinq ballons. Les quatre premiers racks ont quatre ballons « normaux », valant un point, et un en « argent » valant deux points, tandis que le cinquième rack est composé uniquement de ballons argentés (valant tous deux points). De plus, chaque concurrent disposera de deux tirs spéciaux à distance (tirs situés bien derrière l'arc) valant trois points. Curry et Ionescu décideront lequel des cinq racks ils désigneront comme leur « rack en argent ».

Une distance et des ballons différents ?

Ionescu tirera derrière la ligne à 3 points mandatée par la WNBA avec des ballons de basket de la taille de la WNBA, tandis que Curry tirera derrière la ligne à 3 points mandatée par la NBA avec des ballons de basket de la taille de la NBA. Après que les règles aient été annoncées mardi, Ionescu s'est adressé à X (ex-Twitter) et a déclaré : « Je tirerai depuis la ligne NBA… ALLONS-Y !!!!!!!! » En effet, quelques centimètres séparent l’arc NBA et WNBA.

Qui est favori ?