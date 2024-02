NBA : L’entraîneur des Spurs lâche ses vérités sur Wembanyama

Hugo Chirossel

Arrivé l’été dernier chez les Spurs, Victor Wembanyama a déjà effectué plus de la moitié de sa première saison en NBA. Après une cinquantaine de matchs disputés, Gregg Popovich, qui a longtemps déclaré être en période d’observation avec le Français, a tiré un premier bilan de ses débuts dans la Grande Ligue.

« On s'est promis avec le staff de l'observer pendant un moment, il n'a que 19 ans. On veut le laisser faire et voir où il se sent le mieux . » En début de saison, Gregg Popovich a souvent demandé de la patience avec Victor Wembanyama. L’entraîneur des Spurs était en période d’observation. Alors que la moitié de la saison est désormais passée, il a tiré un premier bilan des débuts de Wemb y, qui depuis plusieurs matchs a été replacé au poste 5.

« Il fait de tout, ce qui est précisément ce que j'attends de lui »

« Il joue pivot par moments, et beaucoup le voient comme ça car il est le plus grand sur le parquet, mais de nos jours, il n'y a plus de meneur ou de pivot à l'ancienne. Tout est interchangeable. Vous pourrez ainsi voir Victor isolé sur une aile, au block, impliqué dans un pick and roll central. Il sera parfois celui qui tient la balle sur cette option, ou la remontera après un rebond. Il fait de tout, ce qui est précisément ce que j'attends de lui. Il le veut aussi et a les aptitudes pour. Ce temps d'observation était nécessaire. On ne le connaissait pas si bien. Des highlights vidéo ne suffisent pas. Il fallait vingt, trente matches, voir où il se sentait le plus à l'aise, quelles étaient les choses évidentes à corriger. Il devait s'adapter à la rugosité du jeu, car il a une cible dans le dos, tout le monde veut lui rentrer dedans physiquement », a déclaré Gregg Popovich.

« Il a vite compris qu'il devait dribbler moins pour contrer la vitesse et l'impact athlétique de ses adversaires »