NBA : Choqué, il fait une grande prédiction sur Wembanyama

Malgré la défaite des siens face aux Pelicans de la Nouvelle-Orléans dans la nuit de vendredi à samedi (114-113), Victor Wembanyama a encore une fois livré une solide prestation, compilant 16 points, 14 rebonds, 7 passes décisives et 3 contres. À l'issue de la rencontre, Zion Williamson, l'un de ses adversaires du soir, n'a pas tari d'éloges à l'égard du rookie français, estimant qu'il pourrait remporter de nombreuses distinctions à l'avenir.

Victor Wembanyama, c'est toujours aussi costaud. Élu rookie du mois de janvier de la Conférence Ouest pour la première fois de la saison, le Français de 20 ans a bel et bien tenu son rang face aux Pelicans de la Nouvelle-Orléans dans la nuit de vendredi à samedi, et ce, malgré la courte défaite des siens (114-113). Auteur de 16 points, 14 rebonds, 7 passes décisives et 3 contres, l'ancien joueur des Metropolitans 92 a donné du fil à retordre à ses adversaires. Et une chose est sûre, la prestation de Wemby n'a pas manqué d'impressionner Zion Williamson.

«C’est un joueur impressionnant. On n'a jamais rien vu de tel»

Également auteur d'une performance majuscule (33 points, 8 rebonds, 4 passes décisives), l'ailier fort des Pels s'est montré dithyrambique au sujet de Victor Wembanyama. « C’est un joueur impressionnant. On n'a jamais rien vu de tel. On a vu des choses ressemblantes, mais rien de tel. Et avec Popp’ (Gregg Popovich, ndlr), il va encore progresser » , a confié le numéro un de la draft 2019 dans des propos relayés par Eurosport .

«Il pourrait glaner des titres de défenseur de l’année et de MVP»