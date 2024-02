NBA : Victor Wembanyama ignoré ? Le tir des Spurs fait débat

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama semblait démarqué lors de la dernière action des San Antonio Spurs. Cependant, c’est son coéquipier Devin Vassell qui a pris le dernier tir pour tenter, en vain, d’éviter la défaite face aux New Orleans Pelicans ce vendredi (113-114). Une décision qui suscite le débat parmi les observateurs.

Avec quelques secondes à jouer et un point de retard, c’est Devin Vassell qui a tenté le tir de la gagne face aux New Orleans Pelicans ce vendredi. L’arrière a manqué sa cible, permettant aux visiteurs de repartir avec la victoire (113-114). De nombreux observateurs auraient préféré le voir passer à Victor Wembanyama, qui se dirigeait directement vers le panier. Alors, pourquoi a-t-il pris cette décision ?

Les Spurs n’ont pas suivi le plan de Gregg Popovich

« Nous aurions préféré envoyer le ballon sous le panier pour un dunk, mais c’est le tir que nous avons eu » , a reconnu Gregg Popovich, l’entraîneur des Spurs, en conférence de presse. Cette action n’était pas celle que le tacticien avait prévue lors de son temps mort, quelques secondes plus tôt, mais son plan a déraillé.



Devin Vassell devait à l’origine poser un écran pour Tre Jones, véritable point de départ du système. Cependant, le meneur de San Antonio, défendu de très près par Brandon Ingram, est tombé avant la remise en jeu, forçant l’équipe à revoir ses plans en un claquement de doigts. Vassell s’est donc retrouvé avec le ballon dans ses mains et a dû prendre une décision rapide.

Devin Vassell « assume le résultat »

« Les défenseurs se sont embrouillés et j’étais dans le rythme » , a expliqué Devin Vassell. « J’ai pris le tir que je prends à chaque fois et j’assume le résultat. Je suis juste déçu que ça n’ait pas marché, car je le sentais bien. »



Meilleur marqueur de l’équipe avec 28 points, il avait réussi cinq de ses neuf tirs à trois points avant ce moment — une précision exceptionnelle. Il pensait avoir l’espace nécessaire pour prendre ce tir, et a donc rapidement dégainé, à deux secondes de la fin et un bon pas derrière la ligne à trois points. Son tir était difficile, mais l’idée avait une chance de fonctionner.

Victor Wembanyama difficile à trouver

Après avoir feinté un écran, Victor Wembanyama avait une bonne longueur d’avance sur Naji Marshall, son défenseur. S’il avait reçu le ballon à ce moment-là, il aurait certainement pu marquer très facilement. Cependant, bien que le joueur paraissait libre, Dyson Daniels se trouvait entre Devin Vassell et le panier, tandis que Marshall était sur la ligne de passe. Sur le terrain, trouver un angle était plus compliqué qu’il n’y paraît en regardant la scène de haut.