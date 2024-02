Le pire record de l’histoire de la NBA ne sera pas battu par les Detroit Pistons

Florian Barré

À un moment donné de la saison, les Detroit Pistons étaient la risée de la NBA. Désormais, et grâce à leur succès 105-95 contre les Chicago Bulls, ils peuvent être sûrs qu'ils ne seront pas la pire équipe de l'histoire de la ligue. À l’heure actuelle, ce sont les Charlotte Bobcats version 2011-12 qui détiennent le pire pourcentage de victoires de l’histoire de la NBA.

Alors que les Detroit Pistons ont enregistré une séquence de 28 défaites consécutives au cours de la saison 2023-24, établissant un nouveau record NBA en une seule saison, des discussions étaient en cours pour savoir s'il s'agissait de la pire équipe de l'histoire de la ligue. Maintenant, cette discussion est peut-être terminée. En effet, les hommes de Monty Williams ont confirmé la nuit dernière leur léger regain de forme entrevu récemment, ce en s’imposant 105-95 face aux Bulls.

Les Charlotte Bobcats toujours devant !

Avec la victoire face à Chicago mardi soir, les Pistons comptent désormais 9 victoires à leur compteur. Ainsi, s’ils perdent tous les matchs restants de la saison, leur bilan ne sera pas le pire de l’histoire de la ligue. En effet, même si les Pistons terminent avec un bilan de 9-73, leur pourcentage de victoires sera de 10,9%. Les Bobcats de Charlotte version 2011-2012 auront donc toujours le pire pourcentage de victoires de l'histoire de la ligue avec 10,6 % (7-59, saison de lock-out).

Les Bulls chutent face aux Pistons… pour la deuxième fois

Pour rappel, les Pistons ont débuté la saison avec deux victoires lors de leurs trois premiers matchs. Après avoir remporté un seul match au cours des mois de novembre et décembre, les Pistons ont remporté trois matchs en janvier et février. Dans tout ça, les Bulls se sont inclinés par deux fois contre Detroit. Ce mardi, Cade Cunningham a mené ses troupes avec 26 points à 9/13 au tir bien accompagné par un Simone Fontecchio très adroit et un Ausar Thompson à l’énergie débordante.