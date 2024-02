NBA : Evan Fournier conspué pour son retour, un ancien joueur des Knicks prend la parole

Florian Barré

La nuit dernière, Evan Fournier revenait pour la première fois au Madison Square Garden depuis son trade aux Detroit Pistons. L’ancien joueur des New York Knicks s’est largement satisfait de son changement de franchise puisqu’il ne jouait plus du tout sous les ordres de Tom Thibodeau. Ainsi, ce lundi, le Français a été accueilli de manière hostile par les fans, ce qui n’a pas plu à son équipier, Quentin Grimes.

La fin d’aventure entre Evan Fournier et les New York Knicks n’est pas celle rêvée par tout joueur passant dans la Big Apple. L’arrière tricolore, auteur de sept petits points ce lundi soir sous le maillot des Pistons, n’a pas reçu le traitement qu’il espérait lors de son retour. Sifflé, Fournier a dû faire face à un autre accueil que celui réservé à Quentin Grimes. En effet, ce dernier faisait lui aussi son retour au Madison Square Garden puisqu’au début du mois, il a été tradé aux Pistons en compagnie du Français, de Ryan Arcidiacono et de Malachi Flynn.

« Ce n’était pas plaisant de la part des fans »

À la différence d’Evan Fournier, Grimes a été applaudi. De quoi gêner celui qui a inscrit 14 points lors de la défaite de sa nouvelle franchise. « Oui je l’étais (surpris, ndlr). Evan, c’était mon vétéran, il m’a beaucoup appris. Je crois que quand il a été poussé sur le banc, il m’a vraiment soutenu durant mon année rookie. Durant toute ma seconde année, c’était l’un des gars qui me disait quoi faire. Lors de mon année rookie, il a battu le record à 3 points et tout ça. Ce n’était pas plaisant de la part des fans, surtout qu’il a beaucoup fait pour cette équipe. Quand j’étais là, il était tout le temps à l’heure, toujours professionnel. »

