Logo, maillots… Une équipe NBA change tout !

Les Los Angeles Clippers de Kawhi Leonard, James Harden et Paul George se réinventent. Ils ont dévoilé ce lundi une nouvelle identité visuelle, comprenant un nouveau logo et de nouveaux uniformes qui les accompagneront lors de leur déménagement dans une nouvelle salle l’année prochaine. Sera-ce assez pour sortir de l’ombre des Lakers de LeBron James ?

En 2025, les Los Angeles Clippers emménageront dans l’Intuit Dome, une nouvelle salle qui marquera le début d’une nouvelle ère pour la franchise, toujours restée dans l’ombre des Lakers. En prévision de ce changement majeur, la franchise a dévoilé une nouvelle identité visuelle ce lundi.

Une métamorphose visuelle

La franchise a envisagé de tout changer, y compris le nom. Cependant, selon Steve Ballmer, le propriétaire des Clippers, l’opinion des fans était claire : ils n’étaient pas intéressés par un changement de nom. Ainsi, Los Angeles a conservé son nom et a même conçu son nouveau logo en conséquence.



Le logo actuel, un ballon de basket enveloppé d’un « C » bleu géant, a été critiqué pour son caractère générique et sans éclat. La nouvelle version présente une boussole et un navire, dérivés du nom de l’équipe, Clippers (« voilier » en français), qui fait référence aux navires qui longent la côte de San Diego, la ville où l’équipe était basée avant son déménagement à Los Angeles.

Une décision qui souligne les ambitions des propriétaires

Au-delà du changement de logo, l'équipe a déjà présenté une nouvelle collection de maillots pour la saison 2024-2025. On peut voir Kawhi Leonard, James Harden et Paul George porter ces nouveaux designs simples et épurés, avec une typographie qui fait également écho à l'histoire de la franchise.

