« Pire décision de la saison », une franchise NBA exaspérée par l’arbitrage

Florian Barré

Ce n’est pas la première fois que les arbitres de la NBA sont pointés du doigt par les entraîneurs, les joueurs ou les fans cette saison. Hier soir, les Detroit Pistons ont subi ce qui semble être une véritable injustice, alors que le match contre les Knicks de New York touchait à sa fin et que Detroit menait d’un point. Forcément, en conférence de presse, Monty Williams a vu rouge. Une colère vaine mais qui prend sens au vu de la déclaration de James Williams, chef des arbitres de ce match.

Ce lundi soir, à 10 secondes de la fin du quatrième quart-temps, le meneur des Detroit Pistons, Ausar Thompson, a intercepté une passe du meneur des New York Knicks, Donte DiVincenzo. Alors qu’il fonçait vers le panier adverse, avec un point d’avance, DiVincenzo lui a plongé dans les jambes. Pas de faute sifflée, ballon récupéré par New York et Josh Hart vient conclure la partie d’un lay-up gagnant. De quoi enrager l’entraîneur de l’équipe au pire bilan de la NBA (8-49), Monty Williams.

NBA : Wembanyama veut imiter les meilleurs ! https://t.co/xHmc9FerSP pic.twitter.com/hER4vPRkF2 — le10sport (@le10sport) February 27, 2024

Monty Williams sous pression

« La pire décision de la saison », a déclaré l'entraîneur des Pistons, Monty Williams, après la défaite 113-111. « C’est la pire erreur d’arbitrage de la saison, et il y en a marre ! On a fait les choses comme il fallait, on a appelé la ligue, on a envoyé des images. On en a assez d’entendre toujours la même chose. On a l’occasion de gagner le match et un gars a plongé dans les jambes d’Ausar, et il n’y a pas eu de coup de sifflet. C’est une abomination. Vous ne pouvez pas rater ça dans un match NBA, point final, et j’en ai assez d’en parler ! » a-t-il lâché.

Une faute aurait dû être sifflée, selon les arbitres de la rencontre