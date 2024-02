Une ancienne superstar a annoncé sa retraite de la NBA

Florian Barré

L'ancienne superstar de la NBA, DeMarcus Cousins, n'a plus joué dans la ligue depuis 2022, mais il n'a officiellement déclaré sa retraite de la NBA que récemment. S'adressant à HoopsHype, Cousins a annoncé la nouvelle, lui qui joue actuellement à Taïwan. À 33 ans, ce dernier a prolongé son CDD avec les Beer Leopards, lui qui avait initialement signé pour disputer quatre matchs à domicile de l’équipe, les 20, 21, 27 et 28 janvier.

Ça fait quelque temps que l’on entend plus du tout parlé de DeMarcus Cousins. Pour trouver trace du dernier match de Boogie en NBA, il faut remonter à avril 2022, avec un match de série éliminatoire entre les Nuggets et les Warriors. Après une longue épopée aux Kings de Sacramento entre 2010 et 2017, Cousins a joué aux Pelicans, aux Warriors, aux Lakers, aux Rockets, aux Clippers, aux Bucks et aux Nuggets. Un enchaînement d’épisodes d’une année qui montraient déjà depuis un certain temps que la période phare de Boogie était révolue, notamment à cause de blessures à répétition.

« Je suis prêt à passer au suivant »

Ainsi, la récente annonce de Cousins n’est pas si surprenante. Il était difficile d’imaginer ce dernier revenir en NBA après des passages aux Mets de Guaynabo (championnat Porto Ricain) et aux Taiwan Beer Leopards. « Je sais que j'ai passé mon temps là-bas (en NBA). Vous savez, il y a eu un moment où j'essayais de faire en sorte que cela se produise. Mais là où je me trouve dans ma vie maintenant, avec tout ce que je vis, juste en dehors du basket-ball, comme si j'étais dans une bonne place. Donc, comme je l’ai dit, je suis enthousiasmé par ce qui m’attend et par mon avenir. Vous savez, mes 12 années dans la ligue ont constitué un ou plusieurs petits chapitres de ma vie. Et je suis prêt à passer au suivant et à voir ce qui m'attend. » a-t-il déclaré à HoopsHype.

« Boogie » pointe du doigt ses joueurs préférés actuellement