Jayson Tatum s’autoproclame meilleur joueur de la NBA

Il y a un an, la star des Boston Celtics, Jayson Tatum, désignait Giannis Antetokounmpo comme le meilleur joueur actif de la NBA. Désormais, sa réponse a changé en raison d'un peu de confiance retrouvée. Le joueur de 25 ans s’est désigné lui-même lors d’une récente interview avec Malika Andrews d’ESPN, ce alors même qu’il n’a aucun trophée de MVP à son actif.

Jayson Tatum est-il le meilleur joueur de la NBA ? C’est ce que pense la star des Boston Celtics elle-même. « J’ai beaucoup de respect pour beaucoup de gars dans la ligue. Giannis (Antetokounmpo) bien sûr. (Nikola) Jokić, évidemment, il vient de gagner. (Joel) Embiid, les gars qui ont remporté le titre de MVP, et la liste est longue. La ligue est dans une excellente position. Je crois sincèrement que chaque soir où je marche sur le terrain, je suis le meilleur joueur. », a-t-il affirmé à ESPN .

Tatum, leader de la meilleure équipe de la ligue

Ce qui est certain, c’est que Tatum est l'un des meilleurs joueurs de la ligue, et il est encore une fois dans la conversation MVP cette saison. Il a une moyenne de 27,1 points, 8,6 rebonds et 4,8 passes décisives en 52 matchs tout en tirant à 47,5% au sol et à 36,3% à 3-points. C’est en partie grâce à celui-ci que les Celtics occupent la tête de la Conférence Est et ont le meilleur bilan de la NBA avec 43-12.

Le titre NBA en ligne de mire

De là à en faire le meilleur joueur de la planète ? Embiid, Jokić et Antetokounmpo ont toujours été considérés comme meilleurs que la superstar des Celtics, car tous trois ont remporté au moins un prix MVP. Jokić et Antetokounmpo sont également champions NBA. Ainsi, si Tatum parvient à remporter son premier titre NBA cette saison, il pourrait enfin obtenir le respect qu'il mérite de la part des fans de basket-ball en dehors de Boston.