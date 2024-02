NBA : Les Warriors rêvent d’un double MVP pour cet été

Florian Barré

Les Golden State Warriors ont approché LeBron James il y a quelques jours, durant la trade deadline, mais sans succès. La franchise californienne, dans le dur cette saison, ne compte pas s’arrêter là selon le très réputé Shams Charania, puisqu’elle vise une autre superstar, double MVP de la NBA : Giannis Antetokounmpo. Ce dernier a récemment prolongé aux Milwaukee Bucks. Une affaire difficile au premier abord donc.

Les Golden State Warriors semblent approcher de la fin de leur cycle, Klay Thompson pouvant quitter l'équipe à la fin de la saison, aux côtés d'autres joueurs dont l'avenir n'est pas assuré sur la liste, ainsi que l'entraîneur Steve Kerr, qui entre dans la dernière année de son contrat. La vérité est que les Warriors, malgré tout, semblent vouloir rester compétitifs et capitaliser sur les dernières années de Steph Curry à un niveau élevé. Ainsi des rumeurs suggérant qu'ils pourraient poursuivre Giannis Antetokounmpo des Milwaukee Bucks existent selon Shams Charania.

Les Warriors suivent plusieurs pistes

Avec Stephen Curry, les Warriors sont convaincus qu'ils peuvent encore rivaliser avec les meilleures équipes de la NBA et remporter un championnat. Alors qu'ils cherchent à améliorer leur équipe, Antetokounmpo est leur scénario de rêve. Cela ne veut pas dire qu'il ne sera pas revu d’ici cet été. Les principaux décideurs des Warriors croient toujours que la longévité de Curry leur donne quelques saisons supplémentaires de rivalité possible si l'équipe autour de lui est à la hauteur. « S’il y a un chemin vers LeBron James, Giannis Antetokounmpo ou l'agent libre imminent Paul George ou des retrouvailles avec Kevin Durant, ils l'exploreront » ont affirmé Sam Amick, Anthony Slater et Jovan Buha de The Athletic.

Le Greek Freak a récemment prolongé

Mais les Milwaukee Bucks ont prolongé Giannis Antetokounmpo pour une prolongation maximale de trois ans qui débutera au cours de la saison 2025-26. Il y avait quelques inquiétudes quant à son maintien avec les Bucks après leur élimination par le Miami Heat au premier tour des séries éliminatoires 2022-23, mais l'ajout de Damian Lillard a semblé satisfaire Antetokounmpo. À suivre…