NBA - All-Star Game : Succession de records fous !

Florian Barré

Le NBA All-Star Game 2024 a été une affaire de record, puisque la Conférence Est a battu la Conférence Ouest, 211-186, dimanche soir à Indianapolis. Ce faisant, l'Est est devenu la première équipe à atteindre la barre des 200 points lors du All-Star Game, dépassant ainsi le précédent record de 196, établi par l'Ouest lors d'une victoire en 2016. En revanche, ce n’est pas le seul record qui a été balayé durant la partie.

Après avoir utilisé un format de draft de capitaines ces dernières années, la NBA a décidé de revenir cette année au match classique Est contre Ouest. De plus, l'Elam Ending a été abandonné au profit d'un match traditionnel de 48 minutes. Ces changements n’ont pas affecté l’intensité du match, puisqu’il s’agissait encore une fois d’une fusillade totale, sans défense. Au point où, pour la première fois de l’histoire une des deux équipes a dépassé la barre des 200 points.

NBA - All-Star Game : Damian Lillard rejoint Michael Jordan dans l’Histoire https://t.co/4XndOioZzz pic.twitter.com/jdbGoVsaf4 — le10sport (@le10sport) February 19, 2024

Les principales statistiques individuelles de ce All-Star Game

En effet, l’équipe de la Conférence Est s’est imposée 211-186 dans l’Indiana. La star locale des Pacers, Tyrese Haliburton (32 points), a lancé l'Est avec cinq tirs à 3 points en peu de temps au cours du premier quart, et c'est lui qui a franchi la barrière des 200 points avec un tir longue distance dans les dernières minutes. À noter que la star des Bucks Damian Lillard a ouvert la voie avec 39 points et a réussi plusieurs tirs depuis le demi-terrain. Jaylen Brown a inscrit quant à lui 36 points.



De l’autre côté du parquet, Karl-Anthony Towns des Timberwolves est sorti au quatrième quart pour terminer avec 50 points. Parmi les joueurs les plus prolifiques on peut aussi mettre en avant la performance de Shai Gilgeous-Alexander (31 points). LeBron James, lui, n’a disputé que 14 petites minutes et a inscrit 8 points. Stephen Curry a terminé la partie avec 16 points en 26 minutes.

Les autres records de la soirée

Mais la barre des 200 points passée n’est pas le seul record notable. Les deux équipes ont totalisé 194 points en première mi-temps, établissant un nouveau record pour la mi-temps avec le meilleur score de l'histoire du All-Star. Après la pause, ils ont rapidement battu leur propre record en cumulant 204 points en seconde période. Ensuite, avec Damian Lillard (11) et Tyrese Haliburton (10) en tête, l'Est a drainé un superbe 42 tirs à 3 points au cours du match, établissant un nouveau record All-Star. À titre de comparaison, le plus grand nombre de 3 points jamais réalisés dans un match NBA normal est de 29, établi par les Bucks en 2020. Enfin, Lillard est devenu samedi le premier joueur depuis plus d’une décennie à participer consécutivement au concours à 3 points, puis a enchaîné avec le prix MVP du All-Star Game ce dimanche. Il est désormais le premier joueur à remporter les deux trophées le même week-end.