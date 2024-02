NBA – Victor Wembanyama : Un All-Star Week-end qui laisse à désirer

Victor Wembanyama espérait probablement repartir avec quelques trophées du week-end All-Star de la NBA, à Indianapolis. Cependant, l’événement ne s’est pas déroulé comme prévu pour le rookie des San Antonio Spurs. Après avoir perdu au tournoi des Rising Stars vendredi, il a également échoué lors du Skills Challenge ce samedi.

Le premier All-Star week-end de Victor Wembanyama a été une expérience contrastée. C’est certainement un honneur pour la star des San Antonio Spurs de faire partie du gratin de la NBA, mais il aurait pu espérer de meilleurs résultats.

Après l’élimination de son équipe du tournoi des Rising Stars dès le premier match la veille, la journée de samedi n’a pas été beaucoup plus fructueuse pour Victor Wembanyama. Participant au Skills Challenge — une épreuve technique mettant en avant la dextérité des joueurs — avec deux autres premiers choix de la draft, Anthony Edwards et Paolo Banchero, il a été battu par l’équipe Indiana Pacers, à domicile. Wembanyama s’est montré impressionnant lors des deux épreuves auxquelles il a participé. Cependant, ses coéquipiers lui ont fait défaut.

What a run from @wemby in the relay round 👏#NBAAllStar | #KIASkills pic.twitter.com/9DFiV5vgWb