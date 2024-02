NBA : Les finalistes du Hall of Fame 2024 dévoilés, sans l'équipe de LeBron James et Kobe Bryant

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Le Hall of Fame a annoncé vendredi, lors du All-Star Week-end de la NBA, les 14 finalistes pour entrer au panthéon du basket. Vince Carter en est le nom le plus marquant, tandis que la « Redeem Team » de Kobe Bryant et LeBron James n’en fait pas partie. La sélection sera officialisée le 6 avril.

Vince Carter, la star de la liste

Reconnu pour ses dunks spectaculaires — dont l’un des plus marquants face à l’équipe de France, lors des Jeux Olympiques de 2000 à Sydney —, Vince Carter est sans aucun doute la plus grande star de cette promotion. Après 22 ans en NBA avec 25 728 points marqués, huit sélections au All-Star Game et une médaille d’or olympique avec Team USA, l’ancienne star des Toronto Raptors et des Brooklyn Nets est un candidat de taille.

Deux champions NBA dans la sélection

Parmi les autres finalistes, on note notamment la présence de Chauncey Billups, champion NBA et MVP des Finales avec les Pistons en 2004. On retrouve également Michael Cooper, qui a remporté cinq titres avec les Los Angeles Lakers de Magic Johnson et Kareem Abdul-Jabbar dans les années 80.



La liste comprend également Walter Davis, meilleur marqueur de l’histoire des Phoenix Suns, ainsi que les entraîneurs Bo Ryan et Charles Smith. Chez les femmes, on retrouve notamment Seimone Augustus, quadruple championne WNBA et triple médaillée d’or aux Jeux olympiques, et la coach universitaire Marian Washington. La liste s’étend à Dick Barnett, Harley Redin, Michele Timms, Doug Collins, Herb Simon et le légendaire Jerry West — cette fois en tant que dirigeant, 45 ans après son intronisation en tant que joueur.

La « Redeem Team » de Kobe Bryant et LeBron James manque à l’appel

L’équipe olympique américaine de 2008, surnommée la « Redeem Team », n’a pas été retenue pour la sélection finale. Le groupe mythique, qui avait ramené l’or aux États-Unis après l’échec de 2004 avec un effectif mené par Kobe Bryant, LeBron James et Dwyane Wade notamment, était parmi les nominés, mais n’a pas été sélectionné.