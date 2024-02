NBA - All-Star Game : Wembanyama va rejoindre ces légendes ?

Thibault Morlain

Pour sa première année en NBA,Victor Wembanyama fait forte impression avec les Spurs. Toutefois, ça n'a pas été assez pour être appelé pour particpier au match réunissant les stars au All-Star Game. Il n'empêche que Wemby sera l'un des acteurs de ce week-end festif en NBA. En effet, Wembanyama va participer au Rising Stars Challenge, ce qui va lui donner l'opportunité de rejoindre les plus grands noms de la NBA.

Week-end de All-Star Game en NBA ! Et en attendant le match entre la team de LeBron James et celle de Giannis Antetokounmpo, on aura le droit dans la nuit de vendredi à samedi au Rising Stars Challenge. En levée de rideau de ce week-end, ce sont les meilleurs jeunes joueurs de la NBA qui vont se faire face et si Victor Wembanyama n'a pas été appelé pour le match principal du All-Star Game, il sera au rendez-vous pour le Rising Stars Challenge, le crack des Spurs qui disputera également dans la nuit de samedi à dimanche le Skills Challenge.

Les Rookies de Wembanyama contre les Sophomores de Banchero

Pour ce Rising Stars Challenge, on verra les Rookies (1ère année) de la NBA être face aux Sophomores (2ème année). Victor Wembanyama sera donc lui dans l'équipe des Rookies et il jouera avec son ami Bilal Coulibaly, ainsi que Chet Holmgren, Scoot Henderson, Keyonte George, Jordan Hawkins, Jaime Jaquez Jr, Dereck Lively II, Brandon Miller, Brandin Podziemski et Cason Wallace.



En face, chez les Sophomores, on retrouvera Paolo Banchero, Dyson Daniels, Jalen Duren, Jaden Ivey, Walker Kessler, Bennedick Mathurin, Keegan Murray, Shaedon Sharpe, Jabari Smith Jr et Jalen Williams.

MVP du Rising Stars Challenge ?

Forcément, compte tenu de ses performances actuelles avec les Spurs, Victor Wembanyama est un prétendant logique au titre de MVP de ce Rising Stars Challenge. Si tel était alors le cas, le Français imiterait certains des plus grands noms de la NBA. Kyrie Irving, John Wall, Kevin Durant, Carmelo Anthony, Amar'e Stoudemire ou encore Allen Iverson ont déjà été sacrés MVP du Rising Stars Challenge. Va-t-on ajouter Victor Wembanyama à cette liste ? A suivre...