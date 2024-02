Tout ce qu’il faut savoir sur le week-end NBA All-Star et ses différents concours

Florian Barré

Le 73e NBA All-Star Game aura lieu ce dimanche, avec Giannis Antetokounmpo et LeBron James à nouveau respectivement capitaines des équipes Est et Ouest, dans un retour au format traditionnel du All-Star Game. Mais cette confrontation ne sera pas le seul événement à regarder ce week-end. Il y a aussi le All-Star Celebrity Game, le Rising Stars Challenge et les défis d'habiletés du samedi soir, avec, entre autres, l’affrontement longue distance entre Steph Curry et Sabrina Ionescu.

Ce vendredi soir lancera le All-Star Game 2024. Dès 1h00 du matin, heure française, les équipes de Shannon Sharpe et Stephen A. Smith s’affronteront avec de nombreux guests attendus à l’instar de 50 Cent et Lil Wayne en tant que coach adjoints. Sur le parquet, dix célébrités affronteront dix autres célébrités. On pourra notamment retrouver la chanteuse Jennifer Hudson ou encore l’acteur Dylan Wang et la vidéaste Lilly Singh. À 3h00, Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly seront à l’oeuvre pour le Rising Stars Challenge.

Comment fonctionne le tournoi de Wembanyama et Coulibaly ?

Les deux phénomènes tricolores seront dans la même team : celle emmenée par Paul Gasol, avec Brandon Miller, Brandin Podziemski, Jaime Jaquez Jr., Jabari Smith Jr. et Cason Wallace. Le concept est simple : quatre équipes composées de sept joueurs chacune s’affronteront dans deux demi-finales puis dans une finale. Lors des demi-finales, les équipes devront atteindre le score de 40, la première à le faire accédant à la finale. Les deux vainqueurs devront ensuite atteindre un score de 25 lors de l’ultime rencontre.

LeBron James vs. Giannis Antetokounmpo, c’est dimanche soir !

Samedi soir, la fête reprend de plus belle avec un match entre Winston-Salem State et Virginia Union à 20h00 avant le début du concours du All-Star Game à 2h00 du matin. Au programme, skills challenge, 3-point Contest, Curry vs. Ionescu et le mythique Slam Dunk Contest. Enfin, dimanche, les NBA Legends Awards (17h) auront lieu avant la G League Next Up Game (19h30). Deux évènements qui lanceront le main event de ce week end : le 73 All-Star Game, dès 2h00 du matin, entre les superstars de la Conférence Est et celles de la Conférence Ouest.