Joe Mazzulla et les Celtics entrent dans l’histoire de la NBA en écrasant Brooklyn de 50 points

Ce mercredi soir, Jayson Tatum a marqué « seulement » 20 points mais les Boston Celtics, qui ont le meilleur bilan de la NBA, ont battu les Brooklyn Nets 136-86 pour devenir la troisième équipe de l'histoire de la ligue à remporter plusieurs victoires de 50 points en une saison. Ce succès était également le 100e de Joe Mazzulla en tant qu'entraîneur-chef.

La saison des Boston Celtics est presque un sans faute pour l’instant. Ce mercredi, la franchise du Massachusetts a encore une fois brillé à domicile, elle qui n’a perdu qu’à trois reprises sous son toit depuis le début de l’exercice 2023-24. Payton Pritchard a marqué 28 points, Derrick White a terminé avec 27 points et Jayson Tatum a ajouté 20 points, 9 passes décisives et 7 rebonds pour les Celtics, qui ont battu les Brooklyn Nets deux soirs de suite. C'était le dernier match des deux équipes avant le week-end All-Star.

Mazzulla compte 100 victoires en NBA

Boston entre ainsi dans la pause avec une fiche de 43-12 en NBA, meilleur bilan actuel et de loin. La saison passée, les Celtics ont obtenu une fiche de 57-25 pour ce qui correspondait au premier exercice de Joe Mazzulla en tant qu'entraîneur-chef d’une franchise. « J’ai dit aux gars que c'est quelque chose dont on peut être fier, quelque chose dont on peut être reconnaissant, et c'est juste un témoignage des gens qui nous entourent », a d’ailleurs déclaré l’homme de 35 ans à propos des 100 victoires atteintes. « Dans une entreprise où l'on parle beaucoup de réussite individuelle tous les soirs, la boîte marque des points et des trucs comme ça, il est important d'avoir un groupe de personnes avec qui vous pouvez partager votre réussite. » a-t-il ajouté ensuite.

Boston rejoint Sacramento et Milwaukee

Mais ce n’est pas tout puisque pour la deuxième fois de la saison, Boston bat un adversaire d’au moins 50 points. Les Celtics avaient en effet battu les Indiana Pacers de 51 points le 1er novembre dernier. Ainsi, ils rejoignent les Sacramento Kings de 1992-93 et les Milwaukee Bucks de 1978-79 comme seules équipes à avoir remporté plusieurs victoires par au moins 50 points au cours d'une saison.