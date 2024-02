NBA : Le gros sacrifice que LeBron James pourrait faire pour son fils

Florian Barré

Alors qu’il est sous contrat jusqu’en 2025 avec les Los Angeles Lakers, LeBron James - à qui il ne manque que 132 unités pour dépasser la barre des 40 000 points en NBA - peut malgré tout quitter la Californie dès cet été. Ce, en raison de la player option qu’il possède sur la saison prochaine. Une bonne nouvelle pour celui qui veut absolument joueur avec son fils dans la Grande Ligue avant de prendre sa retraite. Cependant, cela ne pourra pas se faire sans un gros sacrifice financier.

A 39 ans, LeBron James n’a pas l’intention de ranger ses chaussures tout de suite. Il le répète depuis longtemps, il a un objectif en tête. Peut-être plus que le fait de remporter une cinquième bague de champion, le King veut jouer en NBA avec son fils, Bronny. Techniquement, ce serait possible si ce dernier intégrait la grande ligue via la draft 2024. Encore faut-il que l'aîné des fils James se présente alors que sa carrière a été ralentie par un arrêt cardiaque en juillet 2023 et que ses prestations récentes ne semblent pas assez satisfaisantes pour voir son nom apparaître dans les différentes mock-drafts.

Et si Bronny James était drafté ?

Toutefois, dans le cas où Bronny serait drafté l’été prochain, une option se présente à LeBron James. S’il est sous contrat avec les Lakers jusqu’en 2025, il possède bel et bien une player option sur la saison prochaine. Autrement dit, il peut renoncer à sa dernière année de contrat pour s’engager où il le souhaite. Et, selon l’insider Marc Stein, deux franchises serait déjà convaincues qu’elles pourraient attirer la star des Lakers si Bronny était dans leur effectif. Une manœuvre qui aurait toutefois un coup pour James qui devrait alors s’asseoir sur 51 millions de dollars.

James n’est pas à 51M$ près