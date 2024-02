NBA : Gros transfert pour les Lakers ? LeBron James déballe tout

Benjamin Labrousse

Dans le ventre mou de la conférence Ouest de la NBA (9èmes), les Lakers de Los Angeles pourraient tenter de se renforcer avant la fin de la saison. Tout juste coupé par les Raptors de Toronto, Spencer Dinwiddie est l’objet de rumeurs l’envoyant du côté de la franchise californienne. De son côté, LeBron James s’est dit favorable à l’arrivée de l’ancien joueur des Nets de Brooklyn.

La saison NBA se poursuit sur un rythme dantesque. Très compétitive, la conférence Ouest est loin d’avoir rendu son verdict pour les Play-Offs. Et d’ici la fin de saison, certaines équipes comme les Lakers de Los Angeles pourraient tenter de se renforcer en scrutant avec attention le marché des agents libres. La franchise de l’éternel LeBron James pourrait prochainement accueillir Spencer Dinwiddie. L’arrière de 30 ans a en effet été aperçu assistant à la dernière rencontre des Lakers face aux Pelicans de la Nouvelle-Orléans du côté de la Crypto.com Arena cette nuit.

NBA : LeBron James met un coup de pression aux Lakers en direct ? https://t.co/Z7zYAbU6f1 pic.twitter.com/SXSwS6zehh — le10sport (@le10sport) February 6, 2024

« C’est un joueur qui est reconnu dans toute la ligue »

Dans des propos relayés par Parlons Basket , les stars des Lakers de Los Angeles se sont exprimées à propos de la possible arrivée de Spencer Dinwiddie dans la Cité des Anges. « C’est un arrière de grande taille, c’est un bon tireur et un playmaker. On a vu ce qu’il a fait avec les Nets ou avec les Mavericks, il a fait de très bonnes actions pour eux. C’est un joueur qui est reconnu dans toute la ligue » , a d’abord lâché Anthony Davis.

« Je pense que ça nous serait bénéfique »