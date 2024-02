NBA - Wembanyama : Il annonce une folie pour les JO 2024

Benjamin Labrousse

Pour sa première saison en NBA, Victor Wembanyama impressionne. Favori dans la course au titre de Rookie de l’année, le pivot de 20 ans sera l’atout numéro un de l’équipe de France lors des Jeux olympiques de Paris 2024. Pour Kenny Atkinson, il existe de nombreuses manières d’exploiter le potentiel de Wemby avec les Bleus.

« Je serai présent aux JO, et il n'y a pas d'autre but que l'or » . En septembre 2023, Victor Wembanyama affirmait devant plusieurs médias français qu’il serait bien de la partie pour les Jeux olympiques 2024 à Paris. Le prodige tricolore, auteur pour l’instant d’une très bonne première saison en NBA, devrait donc être une arme fatale pour l’équipe de France menée par Vincent Collet. Le sélectionneur français va retrouver son joyau qu’il a coaché lors du passage de Wembanyama à Boulogne-Levallois.

« J’ai bien, sûr, quelques idées un peu folles »

Actuel entraîneur adjoint des Warriors de Golden State, Kenny Atkinson rejoindra le staff de Vincent Collet pour les JO 2024. Dans un entretien accordé au Parisien , l’ancien coach des Nets de Brooklyn a expliqué à quel point il avait hâte d’exploiter le potentiel de Victor Wembanyama : « Ce qui est génial, c’est que Vincent (Collet ndlr) le connaît mieux que personne : il l’a entraîné avec succès à Levallois, il est allé le voir jouer aux Spurs… J’ai bien, sûr, quelques idées un peu folles, comment et où l’utiliser des deux côtés du parquet. Un peu comme on le fait actuellement, avec des « big guys » qui organisent le jeu et manient le ballon » .

« Il est à l’endroit idéal »