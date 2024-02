NBA : Deux stars de la NBA ont failli signer aux Warriors durant la trade deadline

Florian Barré

Si les Golden State Warriors se sont vantés de n’avoir rien fait durant la trade deadline, par l’intermédiaire de leur entraîneur Steve Kerr, ce n’est en réalité pas faute d’avoir essayé. Non pas en se séparant d’un joueur, bien qu’Andrew Wiggins ait longtemps été pressenti sur le départ, mais en récupérant deux joueurs NBA de longue date. Finalement, cela ne s’est pas fait pour Alex Caruso et Kelly Olynyk.

Les Golden State Warriors n'ont effectué aucun échange notable avant la date limite, mais ils auraient au moins envisagé de modifier leur roster. Selon Ramona Shelburne d' ESPN , la franchise, 10e de la Conférence Ouest, « a eu des conversations très sérieuses » concernant Alex Caruso des Chicago Bulls et Kelly Olynyk, qui a été échangé des Utah Jazz aux Raptors de Toronto. Shelburne a également rapporté que les Warriors avaient déclaré aux équipes intéressées que Jonathan Kuminga était intouchable.

NBA : Les Spurs réagissent à la performance de Victor Wembanyama https://t.co/HwYgerMk0W pic.twitter.com/qQBMtdjnX4 — le10sport (@le10sport) February 13, 2024

Le cas Alex Caruso

Finalement, Chicago a décidé de ne vendre Caruso à personne. S’il est le leader défensif de l'équipe et un élément-clé de la rotation, il est également sous contrat pour une seule saison de plus que celle en cours. Sa valeur est particulièrement élevée étant donné qu’il joue souvent bien, et il est vrai qu’un échange aurait pu contribuer à accélérer le passage en mode reconstruction pour la franchise de l’Illinois. Au lieu de cela, les Bulls l'ont conservé, ainsi que DeMar DeRozan et Andre Drummond sur des contrats expirants, preuve qu'ils recherchent une place en séries éliminatoires malgré un bilan de 25-28.

GS terminera la saison avec le même roster qu’en début d’année

Par ailleurs, Golden State n'est pas dans une position très différente cette saison avec une fiche de 26-25. La franchise californienne occupe la 10e place de la Conférence Ouest et se battra probablement pour une place au play-in tournament tout au long de la saison. Malgré sept victoires sur les huit derniers matchs, il est difficile d’imaginer que les Warriors, tels qu’ils sont actuellement construits, fassent beaucoup de bruit lors des séries éliminatoires, même si Curry est brillant tous les soirs. Un échange aurait pu aider, mais le front office a plutôt décidé de maintenir le cap une fois les dossiers Caruso et Olynyk clos.