Les 76ers d’Embiid vont signer un champion NBA

Florian Barré

Kyle Lowry revient à la maison pour sa 18e saison NBA. Le meneur vétéran a conclu un accord avec les Charlotte Hornets sur un rachat de contrat et prévoit de signer un accord de 2,8 millions de dollars avec les 76ers de Philadelphie après avoir rejoint l'agence libre, selon Adrian Wojnarowski d'ESPN. Il devra attendre d'avoir obtenu les dérogations avant de signer l'accord.

Kyle Lowry envisage de signer avec les 76ers de Philadelphie après avoir accepté un rachat des Charlotte Hornets, selon Adrian Wojnarowski d' ESPN . Lowry a atterri à Charlotte après que son ancienne équipe, le Miami Heat, l'ait échangé accompagné d’un choix de premier tour de draft contre Terry Rozier. Les Hornets en reconstruction avaient peu de raisons de conserver un vétéran comme Lowry, ils ont donc maintenant négocié un rachat qui lui permet de rejoindre une équipe à laquelle il a été lié pendant pratiquement toute sa carrière.

Kyle Lowry, enfant de la Pennsylvanie

Lowry est originaire de Philadelphie. Il a joué au basket universitaire à Villanova. Les 76ers l’ont poursuivi dans le passé, notamment avant la date limite des échanges de 2021, mais n’ont finalement pas réussi à conclure un accord. Aujourd'hui, après près de deux décennies d'absence, le sextuple NBA All-Star rentre chez lui en Pennsylvanie. Mais à 37 ans, Lowry a largement dépassé son apogée.

Un pari peu risqué pour Philly !

En effet, en 37 matchs avec le Heat cette saison, il n'a récolté en moyenne que 8,2 points par match, son chiffre le plus bas depuis qu'il est devenu titulaire à temps plein en 2011. Cependant, comme l'ont prouvé les séries éliminatoires de 2023, il est toujours largement capable d'avoir un impact sur les matchs dans un rôle moindre. Il tirait à 38,5% à 3 points pour le Heat plus tôt cette saison, et est toujours un défenseur robuste qui joue bien mieux que sa taille pourrait le prétendre. À voir s’il réussira à retrouver un impact positif après des derniers mois compliqués. Dans tous les cas, à ce prix, il s'agit d'un pari très peu risqué pour les 76ers.