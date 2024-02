NBA : Alerte pour LeBron James avant le All-Star Game

Florian Barré

LeBron James ne se présentera pas sur le parquet du Jazz ce mercredi lors de la deuxième soirée consécutive où jouent les Los Angeles Lakers. C’est le principal concerné qui l’a annoncé après la victoire 125-111 des siens contre les Détroit Pistons la nuit dernière. Le « King » souffre de douleurs à l’extérieur de la cheville et en profitera pour se reposer avant la pause des All-Star.

À 39 ans, LeBron James ne peut plus enchaîner les matchs comme auparavant et encore moins forcer sur une gêne ou une douleur à ce moment de la saison. S’il a joué les derniers playoffs avec un tendon déchiré, l’ailier des Los Angeles Lakers ne prendra pas le risque d’aggraver sa blessure à la cheville gauche alors que le week-end du All-Star Game approche. Le King devra ainsi manquer un septième match cette saison, face au Jazz de l’Utah, ce mercredi soir.

Anthony Davis, DPOY 2024 selon James

Un forfait qui survient alors que ce dernier n’est plus qu’à 132 points inscrits de la barre des 40 000 points en NBA. James en a d’ailleurs ajouté 25 à son compteur (39 868) hier soir contre Détroit. La victoire des Lakers a porté leur bilan à 29-26, première fois qu'ils disputent trois matchs au-dessus de ,500 depuis le 18 décembre. « Offensivement, nous partageons le ballon. Tout le monde a eu un bon rythme. Et puis défensivement, nous étions sur une corde raide et si quelque chose tombe en panne, le joueur défensif de l'année nettoie la situation pour nous. Donc, définitivement, nous jouons du bon ballon. »



Anthony Davis, que James soutient pour le titre de joueur défensif de l'année, a d’ailleurs déclaré que remporter le prix n'était pas aussi important pour lui que le succès de l'équipe : « J'ai l'impression que j'aurais dû gagner plusieurs fois, mais je ne l'ai pas fait, donc, je veux dire, à ce stade, j'essaie juste de gagner. Continuez à être présent du côté défensif, et si cela semble être dans mes plans pour le gagner cette année, alors évidemment, ce sera excitant pour moi d'en avoir un à mon actif. »

James sera présent au ASG