NBA : Cette règle qui facilite les matchs à plus de 60 points

Nuit après nuit, Luka Doncic joue aux échecs pendant plus de 40 minutes et les défenseurs devant lui essaient simplement de forcer des tirs difficiles là où ils le peuvent. Parce que la plupart du temps, le Slovène dicte où va la possession. Récemment, il a inscrit 73 points contre les Hawks d’Atlanta, l’occasion d’expliquer qu’à défaut d’être une performance facile, celle-ci a été bien aidée par une nouvelle règle.

Dans une conversation qui a duré plus d’une heure entre JJ Redick et Luka Doncic, sur le podcast « Old Man and the Three », les deux hommes ont évoqué la récente performance exceptionnelle du Slovène face à Atlanta. Faisant d'abord référence à une conversation précédente entre eux, Redick a dit : « Tu as dis que marquer 30 points en NBA était plus facile que marquer en Europe, et beaucoup de gens l’ont co-signé. Je ne suis pas du tout ici pour contester cette opinion. L’autre soir, tu en as eu 73 contre les Hawks. J'ai revu les 25 paniers réalisés environ cinq fois, et dans une certaine mesure, cela semblait facile. Est-ce que ce 73 t’a semblé facile ? »

Doncic pointe la règle des trois secondes défensives

Évidemment, Doncic s’est moqué de cette idée et a répondu par un « non » catégorique, avant d'expliquer quelque chose de très intéressant. Il a affirmé pourquoi les observateurs pensent à tort qu’il donne l’impression que le basket est facile : « Je dis toujours que c'est à cause des règles. Les trois secondes passées dans la peinture en défense sont énormes. Je ne pense pas que les gens se rendent compte à quel point c'est énorme. Quand je suis en iso, je surveille le défenseur, donc il doit sortir (de la peinture) à un moment donné. Donc quand il sort, j'essaie d'attaquer, donc c'est une énorme différence. Mais non, ce n'était pas facile de marquer 73 points. »

En quoi consiste cette règle ?