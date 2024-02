NBA : Evan Fournier change enfin d’équipe pour un nouveau départ

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Relégué sur le banc des Knicks depuis novembre 2022, Evan Fournier a finalement obtenu son transfert de New York ce jeudi. Le Français a été envoyé aux Detroit Pistons, l’équipe la moins bien classée de la NBA, ce qui apparaît tout de même comme un soulagement.

Un transfert à six joueurs entre les Knicks et les Pistons

Quelques heures avant la trade deadline ce jeudi en NBA, les Knicks ont acquis Bojan Bogdanovic et Alec Burks, deux joueurs expérimentés en provenance de Detroit, pour renforcer leur équipe en vue des playoffs. En contrepartie, ils ont envoyé Quentin Grimes, la principale contrepartie du transfert, avec Evan Fournier, Malachi Flynn, Ryan Arcidiacono et deux seconds tours de draft aux Pistons, selon Adrian Wojnarowski d’ ESPN et Shams Charania de The Athletic . Le transfert est bénéfique pour les deux équipes, et offre une porte de sortie à Fournier.

Wembanyama sur le rythme de la NBA : « Cela semble fou » https://t.co/aUgNQRpwAF pic.twitter.com/ductV6T4yU — le10sport (@le10sport) February 6, 2024

Du temps de jeu pour Evan Fournier à Detroit ?

Evan Fournier a été écarté de la rotation de Tom Thibodeau pendant plus d’un an. Il n’a joué que trois matches avec les Knicks cette saison pour un total de 39 minutes. Maintenant qu’il a changé d’équipe, il peut espérer retrouver du temps de jeu avec les Pistons, la franchise la moins bien classée de la NBA avec un bilan de 7 victoires pour 43 défaites. L’équipe se concentre sur le développement des jeunes, mais doit redistribuer les 32,9 minutes par match de Bojan Bogdanovic, les 24 de Killian Hayes et les 21 d’Alec Burks — qui ont tous les trois quitté l'équipe. Avec une moyenne de 37,8 % de tirs à trois points en carrière, il a une carte à jouer.



Ce changement de situation est une bonne nouvelle pour l’international français avant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Vincent Collet, le sélectionneur des Bleus, craignait qu’une « deuxième saison blanche consécutive » soit « très, très pesante » et espérait que Fournier pourrait être transféré.