La NBA fait une annonce surprise pour le All-Star Game

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

La NBA a annoncé ce mardi les remplacements de Joel Embiid (Philadelphia 76ers) et Julius Randle (New York Knicks), blessés, pour le All-Star Game. Le premier remplaçant, Trae Young (Atlanta Hawks), était un choix évident en raison de sa popularité auprès des fans. Le second, cependant, apparaît comme une surprise.

Trae Young, un choix évident

Trae Young était l’un des joueurs les plus plébiscités pour participer au All-Star Game. Le meneur avait terminé deuxième des votes des fans parmi les joueurs extérieurs de la Conférence Est. Beaucoup ont perçu son absence de la liste initiale comme une injustice. Ainsi, le choix de la NBA semblait évident.



Bien que les Hawks ne réalisent pas une grande saison, avec un bilan de 22 victoires pour 28 défaites qui les place en 10e position à l’Est, Young est l’un des joueurs les plus électrisants de la compétition. Au-delà de ses moyennes de 27,3 points et 10,9 passes, son style spectaculaire séduit les foules. Tant de raisons pour de l’inviter à ce match d’exhibition.

NBA : Victor Wembanyama décrit sa « progression satisfaisante » https://t.co/t0ufD6xuM3 pic.twitter.com/McMhOS7WDy — le10sport (@le10sport) February 6, 2024

Scottie Barnes, invité surprise du All-Star Game

L’annonce de l’invitation de Scottie Barnes a surpris de nombreux fans. Il avait seulement terminé à la 10e place dans les votes du public. Cependant, l’ailier des Raptors mérite certainement sa place. Il a fait un grand bond en avant cette saison, avec des moyennes de 20,2 points, 8,1 rebonds et 5,8 passes. Son évolution, à 22 ans, est l’une des raisons qui ont poussé Toronto à tourner la page avec Pascal Siakam, transféré aux Pacers, et OG Anunoby, envoyé aux Knicks.

Toujours des oubliés aux yeux des fans

Certains fans auraient préféré voir Jarrett Allen participer au match, pour récompenser la belle saison des Cleveland Cavaliers, deuxièmes au classement de la Conférence Est. Cependant, la majorité des « oubliés » sont plutôt dans la Conférence Ouest, comme Domantas Sabonis et De'Aaron Fox (Sacramento Kings), ou les Français Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves) et Victor Wembanyama (San Antonio Spurs).