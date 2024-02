Trade deadline NBA : Les Bucks et les Mavs s’intéressent à une star des Warriors

Florian Barré

Alors que la trade deadline NBA 2024 approche à grands pas, les équipes s’activent pour consolider leurs effectifs avant la dernière partie de la saison. Les Golden State Warriors feraient partie des franchises qui pourraient encore être actives avant la date limite, qui se termine ce jeudi. Cela par l’intermédiaire d’Andrew Wiggins pressenti du côté de Milwaukee ou de Dallas.

Andrew Wiggins est le joueur des Warriors qui aurait suscité le plus d'intérêt dans la ligue, selon Jake Fischer de Yahoo Sport . Selon le rapport, Wiggins fait partie des joueurs envisagés par les Dallas Mavericks et les Milwaukee Bucks. Il était un élément indispensable des Dubs , dans une équipe championne il y a à peine 20 mois. Aujourd’hui, l’ailier fort n’a plus du tout le même impact et a été éclipsé par Jonathan Kuminga.

La pire saison de sa carrière

En effet, en 2023-24, Wiggins possède une fiche individuelle inquiétante, la plus mauvaise depuis le début de sa carrière. Il inscrit en moyenne 12,2 points par match quand il en marquait au moins 17 depuis sa draft en 2014. Ainsi, l’intérieur a vu ses minutes passer d’une moyenne de 32,2 en 2022-23 à 27,1 cette année. Pour cette raison, la franchise californienne souhaiterait rajeunir un peu son roster, lui qui peine à trouver un second souffle cette saison.

Wiggins plutôt vers les Mavericks ?

Le salaire de 24,3 millions de dollars du joueur de 28 ans pourrait rendre un accord difficile, car Fischer a souligné que tout accord avec les Bucks nécessiterait probablement l'implication de Bobby Portis – joueur dont Milwaukee n'aurait peut-être pas envie de se séparer. Quant à un intérêt des Mavs, Fischer indique que l'équipe serait potentiellement disposée à déplacer son choix de premier tour de 2027 afin de faciliter un accord, qui inclurait probablement Tim Hardaway Jr. ou Grant Williams afin d'aligner les salaires.