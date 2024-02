Pourquoi la trade deadline de la NBA est-elle si calme ?

Florian Barré

Nous sommes le mercredi de la semaine de la trade deadline de la NBA et généralement, cela signifie que nous sommes en plein cœur d’un ouragan de spéculations. La saison dernière, les Mavericks ont obtenu Kyrie Irving le dimanche et les Suns ont obtenu Kevin Durant le mercredi avant même que la date limite du jeudi ne crée sa rafale annuelle. Cette saison ? Nous n'avons vu qu'un seul accord, avec le trade de Steven Adams à Houston la semaine dernière.

La trade deadline en NBA ne semble intéresser personne cette saison. Mais quelles en sont les raisons ? Tout d’abord, il est facile d’affirmer que les grosses affaires ont déjà eu lieu. L’été dernier a été particulièrement mouvementé. Imaginez un instant que James Harden, Pascal Siakam, OG Anunoby et Terry Rozier aient tous été échangés le jour de la date limite. Il est clair que cela aurait été particulièrement excitant. Sauf que les franchises concernées par ses trades ont dû agir plus tôt pour une raison ou une autre.

Les sacs sont vides chez les leaders de la NBA

Deuxième possibilité, plus personne n’a rien à échanger. En effet, récemment, les trois premières têtes de série de la Conférence Est ont toutes échangé plusieurs choix de premier tour de draft contre une star. Boston a voulu s’offrir Jrue Holiday. Cleveland a dû se séparer de pas mal d’atouts pour Donovan Mitchell. Enfin, Milwaukee contre Holiday d’abord, mais surtout pour Damian Lillard il y a quelques mois. À l’Ouest, même constat. Les Timberwolves ont récupéré Rudy Gobert en 2022. Phoenix a échangé contre Kevin Durant et Bradley Beal. Dallas a obtenu Kyrie Irving non sans rien en contrepartie. Sans oublier les Clippers, leaders, qui font désormais avec James Harden dans leurs rangs.

11 franchises pourraient être actives mais ne le sont pas