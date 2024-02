Austin Rivers ne veut pas voir Bronny James jouer avec son père en NBA

Florian Barré

Jouer avec son père ou ne pas jouer avec son père, telle est la question que se pose certainement Bronny James. Lundi, l'ancien meneur de la NBA et fils du nouveau coach des Milwaukee Bucks, Austin Rivers, a adressé un avertissement réfléchi au joueur de 19 ans. Celui qui a évolué sous les ordres de son père Doc Rivers pendant quatre saisons à Los Angeles estime que ce serait une mauvaise idée que de le voir avec LeBron la saison prochaine.

Au milieu des spéculations selon lesquelles Bronny James aurait l'intention de se présenter à la draft de la NBA 2024 et de trouver d'une manière ou d'une autre un chemin vers son père, LeBron James, Austin Rivers a expliqué pourquoi une réunion de famille en NBA n'est peut-être pas la meilleure chose à faire pour Bronny. « J’espère que cela n'arrivera pas », a-t-il déclaré sur ESPN lundi. « Je ne veux pas voir Bronny jouer avec son père, vraiment pas. J'ai vécu quelque chose de similaire… Ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens commencent à discréditer tout ce que vous avez fait. »

« Il ne le mérite pas »

Rivers, qui a joué pour sept équipes NBA différentes, sait ce que c'est que d'avoir une présence paternelle sur le terrain, même si son père, Doc Rivers, l'a entraîné plutôt que de jouer avec lui. Doc Rivers et Austin Rivers ont passé quatre saisons avec les Los Angeles Clippers en tant que duo père-fils. Austin a émis l'hypothèse que Bronny ferait peut-être mieux de rejoindre un concurrent où il peut donner la priorité à sa propre croissance et à son développement, plutôt que d'aller aux Lakers – ou partout où LeBron se retrouve – juste pour être éclipsé par son père et fortement scruté par les critiques.

Bronny James non-drafté ?