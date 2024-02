NBA : Stephen Curry, premier joueur de l’histoire à atteindre 3 600 paniers à 3 points

Florian Barré

Ce lundi soir, face à Brooklyn, Stephen Curry a passé une barre symbolique en matière de tirs à 3 points. S’il était déjà vu comme le meilleur joueur de tous les temps dans ce domaine par de nombreux observateurs, ce nouvel argument pourrait en convaincre bien d’autres. Avec 3 600 shoots extérieurs réussis sur l’ensemble de sa carrière, la superstar des Warriors prend encore un peu plus d’avance sur ses principaux rivaux.

Le 15 décembre 2021, Stephen Curry dépassait Ray Allen et prenait le record du nombre de paniers réussis avec 2 974 tirs primés. Un peu plus de deux ans plus tard, le Golden Boy a dépassé la barre des 3 600, dans une victoire contre les Nets de Brooklyn, 109-98. Si Curry prend de l’avance sur Allen, il en prend aussi sur James Harden, troisième joueur ayant réussi le plus de shoot derrière l’arc. Derrière on retrouve Reggie Miller, Damian Lillard, Kyle Korver, LeBron James, Klay Thompson, Vince Cette et Jason Terry pour fermer le top 10.

Des paniers à trois points, mais pas que !

La présence de 5 joueurs encore actifs en NBA dans ce top 10 montre bel et bien l’évolution du jeu. Les joueurs osent plus prendre leur chance de loin qu’il y a quelques décennies. « On aime tirer à trois points, mais si nos adversaires essaient de nous en empêcher, d’autres solutions s’offrent à nous », a ainsi commenté Curry, dont l’équipe a inscrit 72 points dans la raquette face aux Nets. Par ailleurs, individuellement, le Splash Brother a terminé la partie avec 29 points.

Curry efface une triste soirée

Stephen Curry a ainsi vite fait oublier sa soirée de dimanche durant laquelle en marge de la victoire des Warriors face aux Trail Blazers, il avait mis fin à une série absolument dingue. Depuis 2018, soit cinq ans et 268 matchs, le meneur américain avait toujours inscrit au moins un panier à trois points lors de chaque rencontre. Sauf dimanche. Prochain rendez-vous, ce mercredi soir, à Philadelphie.