NBA : Critiqué pour Wembanyama, Popovich répond cash

Depuis le début de la saison, les Spurs sont souvent critiqués pour leur utilisation de Victor Wembanyama et des joueurs choisis pour l’entourer. Des critiques auxquelles a répondu Gregg Popovich. L’entraîneur de San Antonio sait qu’il faut du temps pour construire une équipe et a demandé de la patience.

Depuis l’arrivée de Victor Wembanyama, les Spurs ont toujours été clairs concernant leur stratégie. Si certains aimeraient déjà les voir se battre pour les premières places, la franchise texane veut prendre son temps, afin de voir comment utiliser et entourer au mieux le Français. Une méthode parfois critiquée.

« Cela prend du temps de façonner une équipe »

« Vous savez, l'opinion des gens... Ils ne savent pas, ne comprennent pas », a répondu Gregg Popovich, dans un entretien accordé à L'Équipe . « Quand ils nous voient drafter quelqu'un comme Victor, tout le monde sait qu'il est talentueux. Mais il ne s'agit pas juste de talent. Le premier titre de Michael Jordan est arrivé sa septième année. Nikola Jokic vient de remporter sa première bague et ça lui a pris huit ans. On a le droit d'espérer que cela aille plus vite pour Victor, mais on ne peut pas sauter les étapes. Cela prend du temps de façonner une équipe. Si c'était si facile, vous auriez un champion différent chaque année. Ces vingt dernières années, on retrouve les mêmes organisations. Notre cycle de succès a été long, il s'est étiré sur trois décennies. Or il y a bien un moment où tu dois repartir de zéro. Nous en sommes là aujourd'hui . »

« Il ne faut rien précipiter»