NBA : Une bagarre éclate avant le match Suns-Pistons, un joueur arrêté

Isaiah Stewart a été arrêté par la police de Phoenix, ce mercredi, suite à altercation qui a éclaté en marge du match entre les Phoenix Suns et les Detroit Pistons. Stewart et Drew Eubanks ont dû être séparés par la police au Footprint Center après que le premier ait frappé le second au visage, selon The Athletic. Les raisons de l’altercation restent indéterminées.

La police intervient pour séparer les deux joueurs

D’après le média américain, Stewart et Eubanks étaient engagés dans une altercation, très proches l’un de l’autre, lorsque le joueur des Pistons a frappé au visage celui des Suns. La police, appelée sur les lieux, a dû intervenir pour séparer les deux athlètes. Stewart a ensuite quitté la salle avec des membres du staff de Detroit. Plus tard dans la soirée, la police de Phoenix a annoncé avoir arrêté l'athlète. « Stewart a été arrêté pour agression, a reçu une contravention et a été relâché » , ont déclaré les forces de l'ordre. « L'enquête est toujours en cours. »



Lors du dernier match entre les deux équipes le 5 novembre 2023, dans le Michigan, l’affrontement entre les deux joueurs avait été particulièrement physique. La NBA a reçu les images de l’altercation de ce mercredi pour les examiner et prendre les mesures appropriées.

Les Pistons enquêtent, les Suns soutiennent leur joueur

« Nous sommes au courant de l’incident entre Isaiah Stewart et Drew Eubanks avant le match de ce soir », ont déclaré les Pistons dans un communiqué. « Nous rassemblons des informations sur ce qui s’est passé et ce qui l’a déclenché. Nous collaborons avec la NBA et les autorités locales. »



Un porte-parole des Suns a déclaré que « l’agression contre Drew Eubanks n’a pas été provoquée et de tels actes de violence sont inacceptables. Nous soutenons sans équivoque Drew et continuerons à travailler avec les forces de l’ordre locales et la NBA. »

