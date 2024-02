NBA : Les 3 prochains entraîneurs qui pourraient être licenciés

Florian Barré

Le carrousel des entraîneurs en chef de la NBA a bel et bien déjà commencé. Les Milwaukee Bucks ont licencié Adrian Griffin peu avant la pause des All-Star. Puis, tout récemment, Jacque Vaughn a été lui aussi remercié par les Brooklyn Nets. Entre-temps, Wes Unseld Jr. a démissionné de son poste d'entraîneur-chef des Washington Wizards. Ainsi, il y a deux coachs par intérim actifs, une embauche très récente à Milwaukee (Doc Rivers) et plusieurs interrogations ailleurs.

Il est toujours difficile de déterminer quelles circonstances exactes créent des changements d'entraîneurs en NBA. Ce n’est pas aussi simple qu’une histoire de victoires ou de défaites, comme cela pourrait l’être dans d’autres sports. Il y a des entraîneurs réputés qui travaillent sur des reconstructions en ce moment même. Cela varie vraiment d’une équipe à l’autre. Ainsi, il est difficile de savoir avec certitude qui sera démis de ses fonctions prochainement et pour quelle raison. Mais voici tout de même les entraîneurs qui vont dans ce sens.

Jason Kidd sur la sellette ?

Les Dallas Mavericks paraissent souvent comme une équipe qui mise principalement sur ses meilleurs talents. Même avec une profondeur exceptionnelle dans tous les domaines de son roster, Jason Kidd a souvent déçu les fans avec des décisions surprenantes au cours d’une partie. Il est clair que la performance de Kidd en 2022-2023 a été vraiment insuffisante. Lorsqu'il est obligé de s'adapter à des blessures ou à des effectifs incompatibles, celui-ci semble vite en difficulté. Ainsi, il est difficile de penser qu'il est le bon entraîneur pour mener Dallas vers la terre promise. Mark Cuban l'aime et ses racines sont profondes, mais si les Mavs sont éliminés prématurément des séries éliminatoires cette saison, il sera difficile d’imaginer une reconduction la saison prochaine pour l’ancien meneur.

Darvin Ham et les Lakers…

Les Lakers de Los Angeles ont une fiche de 30-26 à la pause All-Star, ce qui les place au neuvième rang de la Conférence Ouest. Ce n'est tout simplement pas à la hauteur des attentes à Los Angeles, surtout à la suite d'une finale de conférence. LeBron James a ouvertement exprimé sa frustration à l'égard de l'organisation et, parfois, même envers Darvin Ham en particulier. La rotation des Lakers peut aussi être comparée à un désastre. Ham a utilisé 16 formations de départ différentes au cours de 56 matchs. Une partie de cela est liée à des blessures, mais il incombe à l'entraîneur de s'installer dans une routine perceptible puisque sans continuité, il est difficile d’espérer quoi que ce soit de positif. Quoi qu’il en soit, la fin de saison risque d’être mouvementée à LA.

Monty Williams ne répond pas aux attentes

Il ne fait aucun doute, les Detroit Pistons sont la pire équipe de la NBA cette saison. Ce, tant au niveau du basket pratiqué que des résultats. Si l’écart avec les autres franchises a diminué ses dernières semaines, les Pistons ont quand même une fiche de 8-46 à la pause des All-Star. Et il est clair qu’avec Monty Williams, qui a bénéficié du plus gros contrat de l’histoire pour un entraîneur lors de sa signature, les observateurs imaginaient au moins quelques signes de progression. Au lieu de cela, les défaites s’enchaînent. Et si l'incohérence de l'alignement de Darvin Ham est critiquable, que dire de celui de Williams, qui a utilisé 26 formations de départ différentes à ce jour. Ainsi, pour l’heure, l’ancien coach des Suns ne semble avoir aucune idée de comment gérer la jeunesse inébranlable des Pistons.