NBA : Deux superstars se tournent autour, un futur duo de choc ?

Nikola Jokic (Denver Nuggets) et Luka Doncic (Dallas Mavericks) sont deux des plus grandes stars de la NBA et parmi les athlètes européens les plus talentueux de la ligue. Pendant le All-Star week-end, ils ont démontré une grande complicité, au point qu’une alliance potentielle a été évoquée.

Lors du All-Star week-end de la NBA, Nikola Jokic et Luka Doncic semblaient particulièrement proches. Ils ont visiblement passé de bons moments ensemble, si bien qu’une potentielle réunion dans l’une de leurs équipes, Denver Nuggets ou Dallas Mavericks, a même été mentionnée en conférence de presse.

La complicité entre Nikola Jokic et Luka Doncic

À Indianapolis, pendant le All-Star week-end, les deux joueurs ont fréquemment été aperçus ensemble. Jokic a notamment fait une plaisanterie en versant de l’eau dans le sweatshirt de Doncic pendant une conférence de presse, une scène devenue virale. Cet évènement, connu pour rapprocher les joueurs, a été marqué par leur complicité évidente — encore plus que lors des années précédentes. Assez pour envisager de jouer dans la même équipe ?

« Si Luka en a marre de Dallas, il peut venir »

« C’est possible » , a suggéré Nikola Jokic, interrogé sur la possibilité de jouer avec Luka Doncic, au micro de DNVR . « Je ne veux pas quitter Denver. Je m’y sens bien. C’est une excellente équipe. Mais si Luka en a marre de Dallas, il peut venir. » Bien que la proposition ait été faite avec le sourire, elle a été formulée !

« Jokic est un joueur incroyable, mais aussi une super personne »