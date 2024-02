« Il doit absolument être élu… », l’avis très élogieux d’une légende la NBA envers Wembanyama

Florian Barré

Victor Wembanyama, sélectionné en première position de la dernière draft NBA par les San Antonio Spurs, vit une première saison brillante sur le plan individuel mais décevante en terme de bilan collectif. À défaut d’avoir pu concourir au All-Star Game, il a participé vendredi soir à un mini-tournoi de gala réunissant les meilleurs jeunes joueurs de la ligue. Une situation qui a agacé l’ancien champion Paul Pierce.

En une demi-saison, Victor Wembanyama a déjà pu mettre bon nombre d’observateurs d’accord. L’ancien joueur des Metropolitans 92 a su faire le saut de la Betclic Elite à la NBA. Si les San Antonio Spurs peinent à remporter des matchs, pointant à la dernière place de la Conférence Ouest avec un bilan de 11 victoires et 44 défaites, l’intérieur tricolore parvient cependant à impressionner ses pairs de façon individuelle. Récemment, il a réalisé le deuxième triple-double de sa carrière en inscrivant 27 points, 14 rebonds et 10 contres face aux Raptors.

NBA - All-Star Game : Succession de records fous ! https://t.co/5oCh4HriCN pic.twitter.com/ndao8HrvtE — le10sport (@le10sport) February 19, 2024

Paul Pierce se lâche sur Wembanyama

Malheureusement, cela n’a pas été assez pour qu’il soit sélectionné au All-Star Game, au grand dam de Paul Pierce, qui a montré toute son admiration pour Wemby dans son émission avec Kevin Garnett : « Pour commencer, Wembanyama aurait dû participer au All-Star Game. Il doit au moins figurer parmi les réservistes. Il est le premier rookie à pouvoir gagner le ROY et le DPOY la même année selon moi. Il doit être dans les discussions ! Il n’y a personne qui en parle ! »

« ll aurait dû être au All-Star Game » avec LeBron James