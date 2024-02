Victor Wembanyama acclamé par les stars de la NBA : « La ligue lui appartient »

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama se retrouve au centre de l’attention lors du All-Star Game de la NBA, ce week-end, à Indianapolis. Les stars de la ligue ne tarissent pas d’éloges sur le rookie des San Antonio Spurs, qu’elles considèrent comme le futur visage du Championnat nord-américain.

« Tant que Victor Wembanyama est en bonne santé, la ligue lui appartient » , a assuré Giannis Antetokounmpo, interrogé au sujet du phénomène Français. Les stars présentes au All-Star Game de la NBA sont convaincues du succès du rookie des San Antonio Spurs.

Giannis Antetokounmpo : « Il va devenir un champion, un MVP »

Interrogé par Tom Orsborn du San Antonio Express News , Giannis Antetokounmpo s’est montré particulièrement élogieux au sujet du Français. « Tant que Victor Wembanyama est en bonne santé, la ligue lui appartient. LeBron James est un peu comme ça, [mais] il approche de la fin de sa carrière » , a comparé le leader des Milwaukee Bucks, considéré comme l’un des plus grands joueurs européens de l’histoire de la NBA. « Tant qu’il reste en bonne santé, il réussira tout. Il deviendra un champion, un MVP. Il atteindra tous les objectifs qu’il s’est fixés. »

Bam Adebayo : « Il va vraiment réussir dans cette ligue »

« Il sera excellent en NBA » , a déclaré Bam Adebayo (Miami Heat) à Tim Reynolds de l’ Associated Press . « Il a le bon entraîneur avec lui. Il a le bon état d’esprit. Il veut gagner. Cela se voit dans sa manière de jouer. Il passe le ballon, il fait les petites choses qui font la différence. Je pense qu’il va vraiment réussir dans cette ligue. »

Kevin Durant : « Il peut faire tout ce qu’il veut dans ce sport »