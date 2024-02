NBA - All-Star Game : Damian Lillard rejoint Michael Jordan dans l’Histoire

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Dans l’histoire de la NBA, seul Michael Jordan avait remporté le titre de MVP du All-Star Game et le trophée du concours à trois points la même année. Damian Lillard l’a rejoint ce dimanche, 36 ans après. « C’est un honneur et c’est un accomplissement majeur », a savouré le coéquipier de Giannis Antetokounmpo.

Ce dimanche, Damian Lillard a rejoint Michael Jordan dans l’histoire de la NBA en devenant le second joueur à remporter le concours à trois points et le titre de MVP du All-Star Game la même année. Un accomplissement anecdotique certes, mais une fierté pour le meneur des Milwaukee Bucks.

Une performance remarquable dans un match record

Après avoir défendu son titre au concours à trois points la veille, Damian Lillard a été nommé MVP du All-Star Game en marquant 39 points lors de l’événement principal du week-end. Malgré la performance de Tyrese Haliburton (Indiana Pacers) à domicile, le coéquipier de Giannis Antetokounmpo a retenu l’attention des votants avec ses deux tirs du milieu de terrain. Ces actions ont compté parmi les rares moments forts de ce match d’exhibition record (397 points marqués par les deux équipes, le plus haut total de l’histoire), dont la Conférence Est est sortie victorieuse (211-186).

Damian Lillard : « Si c’était aussi simple, plus de gens l’auraient fait »

« Chaque fois que vous êtes mentionné dans la même catégorie que Michael Jordan, c’est un honneur et c’est un accomplissement majeur, même si c’est le All-Star Weekend » , a déclaré Damian Lillard en conférence de presse d’après-match. « Si c’était aussi simple, plus de gens l’auraient fait depuis 1988. C’est donc un grand compliment pour moi que d’être mentionné dans la même conversation. »

Une parenthèse au milieu d’une « année difficile »