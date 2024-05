Zidane : «Encore quelques jours»… Le feuilleton est bientôt terminé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Libre depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, Zinedine Zidane a des fourmis dans les jambes et souhaite retrouver un club dans un avenir proche. Le Bayern Munich est justement à la recherche d’un entraîneur et aurait coché le nom du Français, mais c’est un autre technicien qui tient aujourd’hui la corde pour succéder à Thomas Tuchel, et le dénouement pourrait vite arriver.

Désireux de prendre les rênes de l’équipe de France, Zinedine Zidane a dû revoir ses plans après la prolongation de Didier Deschamps dans la foulée de la Coupe du monde 2022. Depuis, l’ancien entraîneur du Real Madrid n’a pas déniché de poste et trouve le temps long. Un retour est espéré par Zidane, dont le nom a récemment circulé du côté du Bayern Munich, à la recherche du successeur de Thomas Tuchel qui quittera son poste au terme de la saison. Cependant, Zizou n’est pas la piste prioritaire à ce jour.

Zidane sort du silence, il choisit le Real Madrid ! https://t.co/HIMSXrjOzY pic.twitter.com/kVl94kLtDY — le10sport (@le10sport) April 30, 2024

« Nous devons attendre encore quelques jours »

Actuellement à la tête de la sélection autrichienne, Ralf Rangnick est courtisé par le Bayern Munich qui entend être fixé rapidement. « Nous sommes en très bonnes discussions avec Ralf. Mais maintenant nous devons attendre encore quelques jours , a indiqué le président bavarois Herbert Hainer à Sky Sport après la demi-finale aller de la Ligue des champions entre le Bayern Munich et le Real Madrid. C’est un excellent expert de la scène du football. Il a une énorme capacité à développer des joueurs et des équipes. Tout ce que j'entends de la part de l'équipe nationale autrichienne est très, très positif. Et nous avons nous-mêmes des joueurs qui travaillent sous ses ordres. »

« Espérons que ce ne sera pas trop long »