NBA : Les Brooklyn Nets licencient leur entraîneur et promeuvent Kevin Ollie

Florian Barré

Ce n’est pas vraiment une surprise au vu des résultats. Les Nets ont licencié l'entraîneur-chef Jacque Vaughn ce lundi matin. Ces derniers, qui possèdent actuellement un bilan de 21-33, sont sortis du top 10 de la Conférence Est. Ainsi, selon ESPN, Kevin Ollie est nommé coach par intérim à Brooklyn. Son premier match aura lieu jeudi soir contre les Raptors.

Kevin Ollie, auparavant entraîneur-chef de l'Université du Connecticut et responsable de l'entraînement et du développement des joueurs chez Overtime Elite, a rejoint l'équipe de Jacque Vaughn avant la saison 2023-24. Ollie a passé 13 saisons en NBA en tant que joueur et a aidé « UConn » à remporter un championnat national en 2014. Par ailleurs, il était candidat au poste d'entraîneur-chef des Detroit Pistons l'été dernier avant que l'équipe n'embauche Monty Williams.

NBA - All-Star Game : Succession de records fous ! https://t.co/5oCh4HriCN pic.twitter.com/ndao8HrvtE — le10sport (@le10sport) February 19, 2024

Un parcours semé d’embûches

Vaughn, aujourd’hui licencié, a repris les Nets dans des circonstances loin d'être idéales. Après avoir servi comme entraîneur par intérim en 2020 après le limogeage de Kenny Atkinson, il est resté dans le staff sous la direction du nouvel entraîneur Steve Nash. Lorsque Nash a été congédié au début de la saison dernière, Vaughn a de nouveau été engagé comme remplaçant intérimaire.



Cette étiquette intérimaire a été supprimée après un début chaud, mais les choses se sont effondrées au milieu de la saison lorsque les pourparlers de prolongation avec Kyrie Irving ont échoué et qu'il a cherché a être tradé. Les Nets l'ont envoyé à Dallas et ont vendu Kevin Durant aux Phoenix Suns dans la foulée. Avec un roster soudainement reconstruit, les Nets ont décliné. Ils sont tombés au sixième rang lors des séries éliminatoires 2023 et maintenant, avec une fiche de 21-33, ils occupent la 11e place de la Conférence Est.

Vaughn rejoint Wes Unseld Jr. et Adrian Griffin

Vaughn est le troisième entraîneur de la Conférence Est à être congédié cette saison. Les Wizards de Washington ont remplacé Wes Unseld Jr. par Brian Keefe, tandis que les Milwaukee Bucks ont remplacé Adrian Griffin par Doc Rivers. Cela signifie que 20 % des membres de la Conférence Est ont déjà procédé à des changements d'entraîneur cette saison…