NBA - Warriors : La révélation étonnante de LeBron James

Bien installé aux Lakers de Los Angeles depuis 2018, LeBron James n’a jamais semblé en position de quitter la franchise californienne. Mais lors de la dernière trade deadline, des rumeurs envoyant le « King » vers les Warriors de Golden State avaient secoué la planète NBA. Profitant de sa présence au All Star Game, le joueur de 39 ans a lâché une révélation étonnante sur ce trade avorté.

Éternel LeBron James. Le natif d’Akron, qui dispute actuellement sa 21ème saison sur les parquets NBA, a également disputé son 19ème All Star Game en carrière. Présent à Indianapolis où se déroulait ce match des étoiles dimanche, la star des Lakers de Los Angeles en a profité pour aborder plusieurs sujets chauds le concernant, à commencer par ses désirs en cas de départ en retraite.

« Je n’ai jamais été bon pour recevoir les éloges »

« On m’a posé la question il y a quelques jours » , confesse LeBron James dans des propos relayés par Basket USA . « C’est du 50/50. Je vais être honnête. Il y a des moments où j’ai la sensation que je le dois à mes fans qui m’accompagnent depuis plus de deux décennies, je dois leur donner ce moment où dans chaque ville, ou autre occasion, on me lance des fleurs ou autres. Ça me semble cool. Dans le même temps, je n’ai jamais été bon pour recevoir les éloges. C’est bizarre pour moi. Et ça le sera aussi pour les personnes liées à la NBA » .

« Ça n’est pas venu à mes oreilles »