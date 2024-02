La NBA trop portée vers l’attaque ? Adam Silver se dit « satisfait »

Florian Barré

Alors que Steve Kerr et Stephen Curry des Golden State Warriors se sont plaints tour à tour de la tournure que prend la NBA, pointant un désavantage conséquent laissé aux défenses, Adam Silver a mis un frein à un possible retour en arrière en changeant certaines règles. Le patron de la Grande Ligue aime l’état du jeu, bien que l’on ait peut-être dépassé un point d’inflexion offensivement.

Tout est plus grand maintenant : le All-Star Saturday Night se déroule dans un stade de football, et ce n'est pas la première fois que la NBA fait cela. C'est une tâche difficile pour Adam Silver, de continuer à développer le sport, à étendre sa portée et ses revenus internationaux, tout en gardant l'essence du jeu aussi pure que possible. Pourtant, celui-ci a fait preuve de souplesse, en revanant au format All-Star Est/Ouest afin d’accroître la compétitivité. Mais la réalité est que les scores moyens ont bien augmenté au cours de la dernière décennie.

NBA - All-Star Game : Damian Lillard rejoint Michael Jordan dans l’Histoire https://t.co/4XndOioZzz pic.twitter.com/jdbGoVsaf4 — le10sport (@le10sport) February 19, 2024

La NBA veut « des matchs compétitifs »

Il semble même que la NBA soit allée trop loin dans cette direction, la moyenne des scores des équipes de la ligue étant de 115 points par match contre 101 il y a 10 ans. « Je veux dissiper toute idée selon laquelle la ligue ou le bureau de la ligue estime nécessairement que les matchs avec un score élevé dans l'abstrait sont bons », a déclaré Silver lors de sa conférence de presse du All-Star Weekend avant le début des événements de samedi soir. « Je pense que ce que nous voulons, ce sont des matchs compétitifs . »

Silver explique pourquoi il ne changera rien