NBA : «C'était vraiment la folie», Wembanyama se lâche sur les Spurs

Hugo Chirossel

Actuellement présent à Indianapolis dans le cadre du All-Star week-end, Victor Wembanyama est revenu sur ses premiers pas avec les Spurs. Cela fait maintenant quatre mois que le Français a fait ses débuts en NBA. Après l’emballement dû à son arrivée, Wemby se sent désormais totalement accepté à San Antonio.

Victor Wembanyama aurait aimé que son premier All-Star week-end prenne une autre tournure. Vendredi, le rookie des Spurs disputait le tournoi des Rising Stars, en compagnie de son ancien coéquipier et ami Bilal Coulibaly. Ce qui s’est soldé par une défaite face à l’équipe composée de joueurs de G-League (41-36), malgré les 11 points de Wemby . « Je déteste perdre. Mais le match était amusant contre ces gars qui sont très prometteurs », a confié Victor Wembanyama à l’issue de la rencontre.

Victor Wembanyama acclamé par les stars de la NBA : « La ligue lui appartient » https://t.co/O5xO695elh pic.twitter.com/V2PBnsRU7b — le10sport (@le10sport) February 18, 2024

« J'ai été accepté comme faisant partie du paysage à San Antonio »

Après cette défaite, la nouvelle star des Spurs s’est également livré sur ses premiers mois en NBA et son intégration à San Antonio : « Ça a évolué un petit peu parce que c'était vraiment la folie au début. Maintenant c'est plus de la normalité. J'ai été accepté comme faisant partie du paysage à San Antonio, c'est ce que je ressens. Je m'y sens à mon aise, je suis bien installé. J'ai mes habitudes maintenant. C'est bien aussi que les gens se soient habitués à me voir. J'essaye d'interagir avec les fans. Je trouve que la relation est saine et j'y suis très attaché », a confié Victor Wembanyama, dans des propos relayés par L’Équipe .

Nouvelle déception lors du Skills Challenge