NBA - Wembanyama : Popovich livre tout sur son approche

Avec Victor Wembanyama, Gregg Popovich souhaite « avancer lentement et ne pas sauter d’étapes ». Avant le match des San Antonio Spurs contre les Los Angeles Lakers ce vendredi, l’entraîneur a détaillé sa démarche avec le premier choix de la draft, qu’il voit logiquement comme l’avenir de la franchise.

Gregg Popovich n’a jamais autant détaillé son approche avec Victor Wembanyama qu’il ne l’a fait ce vendredi, avant le match des San Antonio Spurs contre les Los Angeles Lakers de LeBron James. En conférence de presse, l’entraîneur a expliqué ce qu’il voit en sa nouvelle star et comment il a décidé de l’encadrer lors de sa première saison en NBA.

Victor Wembanyama est-il un « franchise player » ?

« Il y a beaucoup de grands joueurs. Mais quand on commence à réfléchir à qui est vraiment un “franchise player”, on peut probablement les compter sur les deux mains au cours des 20 dernières années » , a expliqué Popovich. « [Victor Wembanyama] est-il l’un de ces joueurs ? Il a une chance de l’être. Et j’espère que cela se produira, pour lui et pour les Spurs. »

« Il est très intelligent »

« Il est très intelligent. Quand je dis intelligent, je devrais probablement préciser qu’il s’agit d’intelligence émotionnelle » , a continué l’entraîneur des Spurs. « Il a eu 20 ans il y a quelques semaines. Son niveau de maturité et sa compréhension de ce qu’il doit faire, de la manière dont il doit gérer le battage médiatique autour de lui et les critiques sur certaines choses, de la façon dont il doit travailler avec ses coéquipiers… Tout cela, c’est un atout. Si le leader de votre équipe possède ces qualités, vous êtes en bonne position. »

« Nous avons décidé d’y aller lentement »