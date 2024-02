NBA : Les Warriors de Steph Curry ou les Lakers de LeBron James, qui n’ira pas en playoffs ?

Florian Barré

Alors que LeBron James et Stephen Curry approchent un peu plus chaque jour de la fin de leur carrière, chacun a espoir de briller encore au moins une fois en postseason. Les deux superstars de la NBA ont remporté quatre fois le championnat chacun au cours de leur carrière mais il y a peu de chance que l’ascendant soit pris par l’un ou l’autre dès le printemps prochain. Il est même fort probable que l’un des deux soit en vacances dès le mois d’avril.

Deux des franchises phares de la NBA et les légendes qui les dirigent risquent réellement de rater les playoffs de 2024. Selon le rapport sur les probabilités des séries éliminatoires de Basketball Reference, Stephen Curry et les Golden State Warriors ont 48,6% de chances d'entrer dans la course au titre en avril, tandis que LeBron James et les Los Angeles Lakers en ont 32,3%. À l'heure actuelle, Los Angeles occupe la neuvième place du classement. Golden State est 10e. En d’autres termes, ensemble, ils constituent la moitié inférieure du tournoi play-in.

Des dynamiques positives

Si la saison se terminait aujourd'hui, James et Curry s'affronteraient dans un match éliminatoire. Bien sûr, ce n’est pas le cas. Il reste encore environ deux mois. Et si ces équipes restent en bonne position (les Lakers ont une fiche de 8-4 lors de leurs 12 derniers matchs, tandis que les Warriors ont une fiche de 9-2 lors de leurs 11 derniers), elles pourraient se faufiler vers des places plus favorables au classement.

Les motifs d’espoir

Quoi qu’il en soit, il y a des raisons d’espérer des deux côtés. Chez les Lakers, LeBron James et Anthony Davis ont été disponibles pendant la grande majorité de la saison, et tous deux jouent au niveau All-NBA, ce malgré l’âge avancé du premier et les antécédents physiques du second. Chez les Warriors, on a vu émerger de jeunes joueurs ces dernières semaines. Au cours de ses neuf derniers matchs, Brandin Podziemski affiche une moyenne de 12.8 points, 7.3 rebonds et 6.7 passes décisives tout en tirant à 40,0% derrière l’arc. Enfin, Jonathan Kuminga a récolté sur ses 16 dernières apparitions 21.6 points, 5.9 rebonds et 2.7 passes décisives tout en tirant à 57,9% sur le terrain et à 44,1% à 3-points.