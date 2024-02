NBA - Victor Wembanyama : Popovich révèle ses axes d’amélioration

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Les fans avaient de grandes attentes envers Victor Wembanyama. Mais qu’en est-il pour Gregg Popovich ? Avant la défaite des San Antonio Spurs contre les Sacramento Kings (122-127), l’entraîneur a expliqué comment le premier choix de la draft NBA a répondu à ses attentes et a identifié les domaines dans lesquels il doit encore s’améliorer.

Gregg Popovich, l’entraîneur des San Antonio Spurs, est particulièrement exigeant. Bien que Victor Wembanyama ait été une agréable surprise depuis son arrivée en NBA, il y a une longue liste de domaines où Popovich souhaite le voir progresser.

« Je ne savais pas qu’il allait être le contreur le plus prolifique de la ligue »

« Je ne savais pas qu’il allait être le contreur le plus prolifique de la ligue », a admis le coach des Spurs interrogé sur la manière dont le premier choix de la draft NBA a répondu à ses attentes en conférence de presse. Victor Wembanyama est actuellement le meilleur contreur de la ligue avec 3,2 tirs bloqués par match.



« C’est un peu comme avec David Robinson » , a comparé Gregg Popovich. « On regarde un match, on commence à prendre David pour acquis. A-t-il pris des rebonds ce soir ? Qu’a-t-il marqué ce soir ? On pense qu’il a marqué 12 ou 15 points, puis on regarde les statistiques et on voit qu’il a marqué 24 points, pris 11 rebonds et fait trois contres. On ne s’en rend pas compte pendant le match, car on s’attend à ce qu’il le fasse. C’est la même chose avec Victor. Il marque, bloque des tirs, prend des rebonds. »

Victor Wembanyama doit « solidifier et épurer son jeu »