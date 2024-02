Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama est l’un des joueurs les plus attendus de l’histoire du basket et se retrouve sous les projecteurs depuis son arrivée en NBA. Malgré cela, la star des San Antonio Spurs parvient à surpasser ces attentes, selon Jamal Crawford qui a passé 20 saisons dans la ligue.

Au cours de ses 20 saisons en NBA, Jamal Crawford a pu observer beaucoup de grands talents sur les parquets. Il était notamment aux premières loges lors des débuts de LeBron James, Kevin Durant ou encore de Stephen Curry. Pourtant Crawford est particulièrement impressionné par Victor Wembanyama. Selon lui, le rookie des San Antonio Spurs dépasse les attentes.

« Victor Wembanyama est encore meilleur que ce que l’on dit »

« [Victor Wembanyama] est meilleur que la hype, non pas à cause de ce que l’on peut voir, mais à cause de ce que l’on ne peut pas voir » , a expliqué le triple Sixième homme de l’année, dans le podcast de Draymond Green (Golden State Warriors). Il se rappelle notamment d’un match contre les Atlanta Hawks de Trae Young le 15 janvier, qu’il a commenté sur TNT . Gregg Popovich l’avait alors mis sur le banc des Spurs au début de la seconde mi-temps, après une première période sans point marqué. Wembanyama y a répondu avec 26 points et 9 rebonds à la fin du match. Une réaction qui a impressionné Crawford.



« C’est ce qui m’a vraiment marqué : après le match, je sors et il est dans la salle de musculation. Il me voit et lâche les poids. Il descend, me serre la main et ne dit rien. Il baisse simplement la tête. Il veut recevoir de la sagesse ou de la connaissance » , a raconté l’ancien joueur des New York Knicks et des Los Angeles Clippers. « J’ai vu qu’il allait devenir un grand joueur. Il est encore meilleur que ce que l’on dit. C’est effrayant. »

Victor Wembanyama acclamé par les stars de la NBA : « La ligue lui appartient » https://t.co/O5xO695elh pic.twitter.com/V2PBnsRU7b — le10sport (@le10sport) February 18, 2024

Le souci du détail