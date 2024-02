NBA : Une star interpelle Wembanyama

Benjamin Labrousse

Ce week-end, les stars de la NBA se sont affrontées lors du All-Star Game à Indianapolis. De son côté, Victor Wembanyama était également de la partie afin de participer au Rising Star Challenge. Rapidement éliminé de cette compétition, le prodige français a toutefois reçu les louanges d’un certain Nikola Jokic, star des Nuggets de Denver.

« Je pense qu’il va changer le jeu »

Dans des propos relayés par Parlons Basket , le pivot des Nuggets de Denver s’est livré sur le talent de Wemby : « J’aime bien son approche. Il aime vraiment le basket. Il n’a pas peur d’être fatigué, ni de se faire embarrasser à certains moments. Il se contente de jouer, il veut toujours gagner et il se donne à 100%. Tout le monde a pu voir qu’il peut faire beaucoup de choses sur le terrain, donc c’est un très bon joueur. Je pense qu’il va changer le jeu. Il faut juste qu’on lui laisse du temps et qu’on admire » .

« Je n'ai jamais rien vu de tel »