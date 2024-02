NBA : Adam Silver fait le bilan de la nouvelle règle des 65 matchs

Florian Barré

65 matchs sur une campagne régulière, c'est le plancher que les joueurs NBA doivent atteindre s’ils veulent être éligibles aux distinctions de fin de saison. Une façon pour la ligue de limiter au maximum le load management au sein des franchises. Sauf que cette mesure adoptée pendant la dernière intersaison fait l’objet de nombreux débats, surtout depuis la blessure de Joel Embiid. De son côté Adam Silver, patron de la ligue, ne change pas de cap.

Le commissaire de la NBA, Adam Silver, a défendu la règle de la ligue selon laquelle les joueurs doivent participer à 65 matchs pour être éligibles à des récompenses prestigieuses, parfois lucratives. « Je ne suis pas prêt à dire que cela ne fonctionne pas jusqu'à présent », a déclaré Silver samedi, lors de sa conférence de presse annuelle du NBA All-Star Weekend. « Je peux vous dire que le nombre de matchs auxquels les joueurs ont participé est en hausse cette saison et, chose intéressante, les blessures sont en baisse. »

Embiid déjà hors-jeu… Haliburton joue avec la règle

« Je ne sais pas encore si ces données sont significatives. Je pense que le bon moment pour examiner de plus près cette règle est à la fin de la saison, lorsque nous avons en quelque sorte au moins un an à notre actif. » Il s'agit de la première saison NBA au cours de laquelle les joueurs ne peuvent manquer que 17 matchs tout en étant pris en compte pour des récompenses.



Le MVP en titre Joel Embiid n'est déjà plus éligible pour remporter le prix cette saison en raison de diverses blessures mineures, suivies d'une intervention chirurgicale pour réparer une déchirure du ménisque. À noter également que Tyrese Haliburton se bat contre une blessure tenace aux ischio-jambiers pour rester suffisamment sur le terrain pour faire partie d'une équipe All-NBA, ce qui porterait son contrat avec les Indiana Pacers de 205 millions de dollars à 245 millions de dollars.

Une règle qui porte déjà ses fruits